Xuân Son khẳng định tình yêu Việt Nam trong cuộc phỏng vấn tại Brazil.

Nguyễn Xuân Son, hay còn được biết đến với tên thật Rafaelson, đã khiến người hâm mộ xúc động khi chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam trên sóng ESPN Brazil. Anh nhấn mạnh rằng mảnh đất hình chữ S chính là nơi gắn bó cả sự nghiệp lẫn cuộc sống, khẳng định: “Tôi yêu Việt Nam, đất nước này sẽ luôn ở trong tim tôi.”

Xuân Son khẳng định tình yêu Việt Nam

gia nhập CLB Nam Định từ cuối năm 2019, Xuân Son nhanh chóng hòa nhập không chỉ trên sân cỏ mà cả trong đời sống thường ngày. Anh chăm chỉ học tiếng Việt, khám phá văn hóa ẩm thực địa phương và xây dựng tình cảm gần gũi với người hâm mộ. Hành trình đó càng thêm trọn vẹn khi anh nhập quốc tịch Việt Nam và trở thành cha của hai cậu con trai mang quốc tịch Việt.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Xuân Son đã để lại dấu ấn đậm nét với chiến dịch AFF Cup 2024. Anh ghi 7 bàn thắng, góp công lớn đưa Việt Nam lên ngôi vô địch. Hình ảnh Xuân Son rời sân trong nước mắt ở trận chung kết lượt về gặp Thái Lan vì chấn thương nặng đã trở thành khoảnh khắc giàu cảm xúc, trước khi đồng đội giành thắng lợi kịch tính 3-2.

Sau giải đấu, tiền đạo này phải trải qua quá trình hồi phục dài hạn. Hiện tại, anh đã trở lại Việt Nam và tập trung vào điều trị để sớm thi đấu trở lại. Theo dự kiến lạc quan nhất, Xuân Son có thể tái xuất trong màu áo Nam Định FC và đội tuyển quốc gia vào đầu năm 2026.

Thành tích của Xuân Son tại V.League cũng khiến nhiều người nể phục. Chỉ sau hơn 5 năm thi đấu, anh đã có 120 lần ra sân, ghi 90 bàn thắng cùng 15 đường kiến tạo, qua đó trở thành một trong những ngoại binh thành công và ổn định nhất lịch sử giải đấu.

Không dừng lại ở đó, chân sút gốc Brazil còn mang theo giấc mơ lớn cùng bóng đá Việt Nam. Anh đặt mục tiêu cùng “Những chiến binh Sao vàng” giành quyền góp mặt tại World Cup 2030, một cột mốc lịch sử mà nhiều thế hệ cầu thủ và người hâm mộ đều chờ đợi.

Tình yêu mà Xuân Son dành cho Việt Nam không chỉ đến từ những bàn thắng hay danh hiệu, mà còn từ sự gắn bó đời thường với con người và văn hóa nơi đây. Câu chuyện của anh minh chứng rằng bóng đá không chỉ là môn thể thao, mà còn là chiếc cầu nối để một người xa xứ trở thành phần máu thịt của quê hương mới.