Thắng đậm 3-0, tuyển Thái Lan vẫn bị chê trách.

Đội tuyển Thái Lan vừa giành quyền vào chung kết King’s Cup 2025 sau chiến thắng 3-0 trước Fiji. Tuy nhiên, màn trình diễn này lại không mang đến sự hài lòng khi cả HLV Masatada Ishii lẫn báo chí trong nước đều lên tiếng phê bình. Lý do là bởi “Voi chiến” đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn trước một đối thủ yếu hơn hẳn.

Thái Lan vẫn bị chê dù thắng trước Fiji

Ngay trong 45 phút đầu, tuyển Thái Lan đã áp đảo hoàn toàn và nhanh chóng có hai bàn thắng nhờ công Benjamin Davis cùng Teerasak Poeiphimai. Bước sang hiệp hai, Pramesh Ajwilai ghi thêm một bàn, nâng tỷ số lên 3-0 và gần như định đoạt trận đấu từ rất sớm.

Dù vậy, thay vì nhân đôi cách biệt, các chân sút Thái Lan lại liên tiếp phung phí cơ hội. Nhiều pha dứt điểm ở tư thế thuận lợi đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sự thiếu sắc bén này khiến chiến thắng 3-0 trở nên kém thuyết phục trong mắt người hâm mộ.

Chia sẻ sau trận với truc tiep bong da hom nay, HLV Ishii không giấu nổi sự thất vọng. Ông cho biết đã nhắc nhở toàn đội về vấn đề dứt điểm, khẳng định đây là yếu tố cần khắc phục ngay lập tức. Theo nhà cầm quân Nhật Bản, việc tạo ra nhiều cơ hội nhưng tận dụng không tốt sẽ khiến Thái Lan gặp rắc rối khi đối đầu các đối thủ mạnh hơn.

Giới truyền thông Thái Lan cũng chung quan điểm với HLV trưởng. Tờ Siamsport nhấn mạnh rằng Fiji chỉ là đội bóng gần như bán chuyên, với nhiều cầu thủ làm nghề khác ngoài bóng đá. Thế nhưng, “Voi chiến” chỉ ghi được ba bàn, bỏ lỡ hàng loạt tình huống ngon ăn, điều này được coi là màn thể hiện chưa xứng với sự kỳ vọng.

Nỗi lo càng lớn hơn khi Thái Lan chuẩn bị đối đầu Iraq trong trận chung kết. Đội bóng Tây Á sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp và thể hình vượt trội. Nếu không cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, nguy cơ “Voi chiến” thất bại ở trận cuối cùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đáng chú ý, King’s Cup từ lâu đã được công nhận là giải giao hữu cấp độ A của FIFA. Vì vậy, ngoài ý nghĩa danh hiệu, kết quả giải đấu này còn ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Đây chính là lý do khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ càng khắt khe hơn với màn trình diễn của đội tuyển.

Chiến thắng 3-0 trước Fiji nhìn qua tưởng chừng hoàn hảo, nhưng thực tế lại chỉ ra nhiều vấn đề cho thầy trò HLV Ishii. Con đường chinh phục ngôi vô địch King’s Cup 2025 sẽ đầy thách thức nếu tuyển Thái Lan không sớm giải quyết điểm yếu cố hữu trong khâu dứt điểm.