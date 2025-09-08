Rooney: Eze là chìa khóa giúp Arsenal khai phá Gyokeres.

Wayne Rooney tin rằng Arsenal đã sở hữu mảnh ghép quan trọng để phát huy tối đa sức mạnh của Viktor Gyokeres – đó chính là Eberechi Eze.

Eze là chìa khóa giúp Arsenal khai phá Gyokeres

Theo nguồn tin của truc tiep bong da hd, sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại Anfield, huyền thoại Manchester United cho rằng hàng công của Arsenal vẫn thiếu sự đột biến. Theo Rooney, tân binh trị giá 67,5 triệu bảng có thể mang lại yếu tố này, đồng thời tạo ra sự kết nối giúp Gyokeres bùng nổ.

Phân tích trên sóng Match of the Day, Rooney nhận định: “Arsenal có những cầu thủ chất lượng, nhưng lối chơi của họ vẫn chưa khác biệt nhiều so với mùa trước. Họ cần Eze để mang lại sự sáng tạo và mở ra cách thi đấu hiệu quả hơn với Gyokeres trên hàng công. Vẫn là một Arsenal quen thuộc, trong khi các đối thủ đã tiến bộ.”

Cựu đội trưởng tuyển Anh nhấn mạnh rằng đội bóng Bắc London phải sở hữu những cá nhân có khả năng tạo khoảnh khắc quyết định, giống như cách Mohamed Salah thường xuyên định đoạt trận đấu cho Liverpool. “Liverpool có Salah, người có thể làm nên khác biệt chỉ với một pha xử lý. Arsenal cần thêm điều đó bên cạnh hệ thống vốn đã ổn định,” Rooney chia sẻ.

Bên cạnh việc chỉ ra vấn đề của Arsenal, Rooney cũng khen ngợi màn trình diễn chắc chắn của Liverpool, đặc biệt là bộ đôi trung vệ. “Hàng thủ Liverpool đã chơi tuyệt vời, họ thắng hầu hết các pha tranh chấp tay đôi. Van Dijk và Konate đã hoàn toàn hóa giải Gyokeres,” ông nói.

Trong trận đấu này, Eberechi Eze có màn ra mắt khi vào sân từ ghế dự bị trong 20 phút cuối. Dù chưa thể tạo dấu ấn, sự hiện diện của anh đã mang lại sự kỳ vọng mới từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Với khả năng rê dắt, tạo đột biến và tung ra những đường chuyền quyết định, Eze được kỳ vọng sẽ giúp Gyokeres khai thác tối đa tiềm năng, đồng thời mang lại một diện mạo tươi mới cho hàng công Arsenal.

Rooney kết luận rằng Arsenal cần nhanh chóng hòa nhập các tân binh để tránh bị tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch. Với Eze trong đội hình, Pháo thủ có thể sở hữu “chìa khóa vàng” để giải quyết những trận cầu lớn.