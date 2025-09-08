Rio Ferdinand: Joao Pedro có thể là bản hợp đồng sáng giá nhất của Chelsea.

Rio Ferdinand tin rằng Chelsea đã chiêu mộ được một trong những bản hợp đồng chất lượng nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè, và đó chính là Joao Pedro – tân binh vừa gia nhập từ Brighton.

Joao Pedro có thể là bản hợp đồng sáng giá nhất của Chelsea

Ghi nhận từ xem trưc tiếp bóng đá, mùa hè 2025 chứng kiến Chelsea hoạt động cực kỳ sôi nổi với 11 gương mặt mới. Đội bóng thành London bổ sung lực lượng mạnh mẽ để duy trì đà tiến sau vị trí top 4 Ngoại hạng Anh mùa trước cùng chức vô địch Club World Cup. Những cái tên như Estevao Willian, Liam Delap hay Joao Pedro được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt.

Joao Pedro cập bến Stamford Bridge với mức phí 60 triệu bảng. Chỉ sau vài trận đầu tiên, cầu thủ người Brazil đã lập tức chứng minh giá trị khi ghi hai bàn thắng và kiến tạo hai lần tại giải quốc nội. Phong độ ấn tượng này khiến Ferdinand tin rằng Chelsea đang sở hữu một viên ngọc thực thụ.

Trên kênh YouTube cá nhân, cựu trung vệ Man United nhận xét: “Pedro có thể trở thành thương vụ giá trị nhất mùa hè. Cậu ấy là sự bổ sung tuyệt vời cho Chelsea, không chỉ ở vai trò tiền đạo mà còn có thể chơi lùi sâu như số 10 hay thậm chí số 8. Sự linh hoạt của Pedro mang đến cho HLV Maresca rất nhiều lựa chọn.”

Ferdinand cũng nhấn mạnh khả năng thích ứng của Pedro với nhiều sơ đồ chiến thuật. Điều này giúp Chelsea có thêm phương án tấn công đa dạng, nhất là khi đội bóng đang hướng tới mục tiêu đua tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa giải mới.

Trong khi ca ngợi Chelsea, Ferdinand không quên nhắc tới Manchester United – đội bóng cũ của ông. Huyền thoại người Anh cho rằng ban lãnh đạo mới INEOS đang nỗ lực cải thiện tình hình, song những quyết định sai lầm ở các kỳ chuyển nhượng trước đây vẫn để lại gánh nặng.

Theo ông, United đã chi tiêu khổng lồ nhưng nhiều bản hợp đồng không phát huy được hiệu quả, khiến đội bóng rơi vào cảnh vừa thiếu chiều sâu vừa gặp khó khăn tài chính. Chính vì vậy, quá trình tái thiết tại Old Trafford không thể diễn ra nhanh chóng.

Nhận định của Ferdinand cho thấy sự đối lập rõ rệt: Chelsea đang đi đúng hướng với các thương vụ chất lượng, trong khi Man United vẫn loay hoay thoát khỏi cái bóng của những sai lầm cũ. Joao Pedro, nếu duy trì phong độ hiện tại, hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng cho sự khác biệt ấy.