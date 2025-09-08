Porto quyết chiêu mộ 3 SAO Arsenal.

Những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Porto đang nổi lên như đối tác quan trọng của Arsenal khi bày tỏ ý định đưa về ba cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta.

Nóng! Porto nhắm chiêu mộ cùng lúc 3 cầu thủ từ Arsenal

Theo nguồn tin của Cakhia Tv, đội bóng Bồ Đào Nha được cho là đang theo sát tình hình của Jakub Kiwior, Oleksandr Zinchenko và Fabio Vieira. Đây đều là những gương mặt Arsenal sẵn sàng chia tay nhằm tinh giản đội hình sau một mùa hè mua sắm rầm rộ.

Tính đến thời điểm này, Pháo thủ đã mang về bảy tân binh, mới nhất là Eberechi Eze từ Crystal Palace. Tuy nhiên, ưu tiên hiện tại của ban lãnh đạo không phải là bổ sung thêm ngay lập tức, mà là đẩy đi các cầu thủ thừa trước khi thị trường đóng cửa.

Theo nhà báo Dharmesh Sheth của Sky Sports, Porto đã tiến rất gần tới việc chốt hợp đồng với Kiwior. Không chỉ dừng lại ở đó, đội bóng này còn đặc biệt chú ý tới Zinchenko – người từng là trụ cột nhưng hiện không còn giữ được vị trí dưới thời Arteta – và Vieira, tiền vệ trưởng thành từ chính học viện Porto.

Vieira gia nhập Arsenal vào năm 2022, nhưng không để lại nhiều dấu ấn và từng được gửi trở lại Porto theo dạng cho mượn ở mùa 2024/25. Nếu trở về quê nhà thêm một lần nữa, anh hoàn toàn có thể tìm lại cơ hội khẳng định bản thân trong màu áo cũ.

Ngoài ba cái tên nói trên, một số cầu thủ khác như Albert Sambi Lokonga hay Reiss Nelson cũng đang nằm trong diện cần thanh lý. Điều này cho thấy Arteta quyết tâm sắp xếp lại lực lượng, chỉ giữ những gương mặt thực sự phù hợp với lối chơi và định hướng lâu dài của đội bóng.

Sheth cho rằng Porto có thể trở thành “nhân tố then chốt” trong giai đoạn cuối của phiên chợ hè. Nếu các thỏa thuận diễn ra thuận lợi, đội bóng Bồ Đào Nha sẽ mang về một lúc nhiều bản hợp đồng từ sân Emirates.

Trong khi đó, Arsenal đang tập trung cho mục tiêu lớn: chiêu mộ trung vệ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen. Việc đẩy đi các cầu thủ không còn hữu dụng được xem là bước chuẩn bị quan trọng để tạo ngân sách và khoảng trống đội hình cho thương vụ này.

Với những diễn biến hiện tại, không loại trừ khả năng Porto và Arsenal sẽ trở thành “cặp đối tác” bận rộn nhất trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng.