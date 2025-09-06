Nguyễn Xuân Son: Từ dự định rời đi sớm đến biểu tượng bóng đá Việt Nam.

Khi đặt chân tới Việt Nam cuối năm 2019, Nguyễn Xuân Son, cầu thủ gốc Brazil, từng không nghĩ rằng mình sẽ gắn bó lâu dài với mảnh đất hình chữ S. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm, anh đã trở thành một trong những gương mặt được yêu mến bậc nhất của bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son – biểu tượng bóng đá Việt Nam

Trong cuộc trò chuyện với Cakhia TV, Xuân Son thẳng thắn thừa nhận rằng ban đầu anh coi Việt Nam chỉ là điểm dừng tạm thời trong hành trình sự nghiệp. Ở tuổi 23, khi gia nhập CLB Nam Định, anh còn nhiều hoài nghi về chất lượng giải đấu cũng như điều kiện sinh hoạt.

Anh chia sẻ rằng những ngày đầu không hề dễ dàng. “Tôi từng cảm thấy bất an. Cơ sở vật chất chưa hiện đại, công tác hậu cần cũng khiến tôi lo lắng. Tôi đã nghĩ sẽ sớm rời đi,” Xuân Son nhớ lại. Sự chân thật trong lời kể càng khiến người hâm mộ thêm trân trọng hành trình của anh.

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, mọi thứ thay đổi. Tài năng ghi bàn của Xuân Son nhanh chóng được khẳng định ở V.League. Không chỉ gây ấn tượng với thành tích trên sân cỏ, anh còn được cổ động viên yêu mến bởi sự hòa đồng, gần gũi và nỗ lực học hỏi văn hóa Việt Nam.

Từ chỗ là một cầu thủ ngoại còn nhiều hoài nghi, Xuân Son đã trở thành biểu tượng trong mắt khán giả. Anh gắn bó với CLB Nam Định, góp phần đưa đội bóng này khởi sắc, đồng thời ghi dấu trong lịch sử V.League như một trong những ngoại binh thành công nhất.

Đặc biệt, tình cảm mà người dân Việt Nam dành cho anh khiến cầu thủ này cảm nhận được sự gắn bó sâu sắc. “Ngày trước tôi từng nghĩ sẽ không ở lại lâu, nhưng giờ đây, Việt Nam chính là nhà của tôi,” anh tâm sự trong cuộc phỏng vấn cùng ESPN.

Hiện tại, Xuân Son đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương. Dù vậy, anh đã trở lại tập luyện cùng Nam Định và sẵn sàng cho ngày tái xuất. Người hâm mộ chờ đợi màn trở lại của anh không chỉ với CLB, mà còn trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Câu chuyện của Xuân Son là minh chứng cho sự hòa nhập và tình yêu bóng đá vượt qua ranh giới quốc gia. Từ chỗ chỉ coi đây là một điểm dừng, giờ đây anh đã chọn gắn bó cả sự nghiệp và cuộc đời mình với Việt Nam.