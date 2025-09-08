Hoàn tất việc mượn Facundo Buonanotte, Chelsea tự tin đua vô địch.

Chelsea vừa xác nhận đã chiêu mộ thành công tiền vệ tấn công Facundo Buonanotte từ Brighton theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải. Đây được xem là sự bổ sung quan trọng cho đội hình của HLV Enzo Maresca trước mùa giải 2025/26 đầy tham vọng.

CHÍNH THỨC: Chelsea hoàn tất thương vụ mượn Facundo Buonanotte từ Brighton

Cầu thủ người Argentina, mới 20 tuổi, nổi bật với khả năng sáng tạo và sự đa năng trong lối chơi. Anh có thể thi đấu ở vị trí hộ công cũng như hai cánh, mang đến nhiều phương án chiến thuật cho hàng công của The Blues. Thương vụ này diễn ra ngay sau khi Chelsea bỏ lỡ Xavi Simons, người đã chọn Tottenham làm bến đỗ mới.

Theo nguồn tin của kenh bong da truc tiep, trong buổi ra mắt, Buonanotte bày tỏ niềm vui khi gia nhập đội bóng thủ đô London: “Tôi rất hạnh phúc khi được khoác áo Chelsea. Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi phát triển bản thân. Tôi sẽ nỗ lực cống hiến tối đa cho tập thể và ban huấn luyện.”

Theo tiết lộ từ nhà báo Fabrizio Romano, Chelsea đã vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ Leeds United để sở hữu chữ ký của Buonanotte. Brighton không có ý định bán đứt tài năng trẻ này, nhưng chính tiền vệ người Argentina coi Stamford Bridge là điểm đến ưa thích nếu phải rời Amex lâu dài.

Gia nhập Chelsea, Buonanotte sẽ trực tiếp cạnh tranh với Cole Palmer cho một vị trí trong đội hình chính. Điều này hứa hẹn tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng chiều sâu của hàng công. Với lối chơi kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, anh được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea thêm sức sáng tạo ở các trận cầu căng thẳng.

Buonanotte từng cập bến Brighton vào tháng 1/2023 từ Rosario Central. Trong màu áo “Mòng biển”, anh ra sân 50 lần trước khi được cho mượn tại Leicester City mùa 2024/25, nơi anh ghi dấu ấn với 6 bàn thắng sau 35 trận. Màn trình diễn ổn định ở Premier League giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn.

Sự xuất hiện của tuyển thủ Argentina được đánh giá là một bước đi khôn ngoan của Chelsea, nhất là trong bối cảnh họ cần thêm sự sáng tạo và linh hoạt để chinh phục các mục tiêu trong nước lẫn châu Âu. Nếu hòa nhập nhanh chóng, Buonanotte hoàn toàn có thể trở thành quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Maresca.