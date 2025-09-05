HLV Lào chê Indonesia sa sút sau trận hòa.

Sau trận hòa 0-0 giữa U23 Lào và U23 Indonesia tại vòng loại U23 châu Á, HLV Ha Hyeok-jun đã đưa ra đánh giá thẳng thắn rằng đội bóng xứ Vạn đảo đã suy yếu đáng kể so với chính họ trong thời gian trước đây.

HLV Lào chê Indonesia sa sút

Nhà cầm quân người Hàn Quốc, hiện dẫn dắt cả tuyển quốc gia lẫn U23 Lào, tỏ ra khá bất ngờ khi học trò của mình có thể đứng vững trước Indonesia ngay trên sân khách. Đây đã là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một năm, Lào khiến đối thủ phải chấp nhận kết quả chia điểm trong một giải đấu chính thức.

Còn nhớ tại AFF Cup 2024 hồi tháng 12, Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong cũng chỉ có được trận hòa 3-3 trước U23 Lào. Việc kết quả lặp lại trong một sân chơi tầm châu lục càng khiến ông Ha Hyeok-jun tin rằng bóng đá Indonesia đang không giữ được sự ổn định vốn có.

So sánh hai tập thể mà mình từng đối đầu, chiến lược gia 45 tuổi nhấn mạnh sự khác biệt. Ông cho rằng đội bóng của Shin Tae-yong trước đây giàu sức chiến đấu, thi đấu mạch lạc và tấn công quyết liệt hơn hẳn so với đội hình hiện tại dưới tay HLV Vanenburg.

“Trước khi bóng lăn, tôi từng lo lắng đội nhà sẽ nhận từ hai đến ba bàn thua vì Indonesia vốn nổi tiếng mạnh ở hàng công. Nhưng khi chứng kiến trận đấu, tôi thấy khả năng tấn công của họ đã giảm rõ rệt, tinh thần chiến đấu cũng không còn như trước,” HLV Ha phân tích với xem truc tiep bong da hom nay.

Về phía Indonesia, HLV Vanenburg cũng không phủ nhận sự thật rằng đội bóng của ông đang gặp khó khăn. Trong buổi họp báo sau trận, ông thừa nhận các cầu thủ trẻ chưa thể hiện được sự hiệu quả cần thiết trên hàng công và tâm lý thi đấu vẫn còn nhiều vấn đề.

Những nhận định từ cả hai phía cho thấy U23 Indonesia thực sự đang ở trong giai đoạn chững lại. Từ hàng công kém sắc bén đến tinh thần thi đấu thiếu sự máu lửa, đội bóng từng được kỳ vọng cao tại khu vực Đông Nam Á giờ đây phải đối diện với nhiều thử thách lớn để tìm lại vị thế vốn có.