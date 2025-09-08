CĐV Nam Định lẫn lộn cảm xúc sau chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam.

Trận giao hữu kín giữa tuyển Việt Nam và CLB Nam Định trong khuôn khổ FIFA Days tháng 9 đã khép lại với kết quả khiến nhiều người bất ngờ. Nhà vô địch V-League dễ dàng đánh bại “Những chiến binh Sao vàng” với tỷ số 4-0, tạo nên cơn sóng cảm xúc trái chiều nơi người hâm mộ.

CĐV Nam Định lẫn lộn cảm xúc

Nam Định tung ra sân lực lượng mạnh mẽ với nhiều ngoại binh chất lượng, và chính họ là những người ghi dấu ấn trong chiến thắng. Romulo mở tỷ số, Mahmoud Eid nhân đôi cách biệt, trước khi Kyle Hudlin hoàn tất cú đúp để khép lại màn trình diễn ấn tượng.

Trong suốt 90 phút, sự khác biệt về thể hình và thể lực thể hiện rõ rệt. Các trung vệ của tuyển Việt Nam như Văn Vĩ hay Hoàng Anh gặp rất nhiều khó khăn trước Hudlin, trong khi thủ môn Caique Santos của Nam Định liên tục từ chối cơ hội ghi bàn của đối thủ.

Sau trận, phần bình luận trên Fanpage CLB Nam Định phản ánh rõ sự bối rối của CĐV. Nhiều người không biết nên vui vì đội nhà thắng lớn hay buồn vì đối thủ là đội tuyển quốc gia. Một số ý kiến thẳng thắn cho rằng kết quả này gợi lại ký ức đau đớn từ trận thua Malaysia 0-4 tại vòng loại Asian Cup.

Một tài khoản chia sẻ với da bong truc tiep: “Đội hình toàn ngoại binh áp đảo quá, cầu thủ Việt Nam không theo kịp”. Người khác lại nhận xét: “Dù chỉ là giao hữu, việc để thua 4 bàn trước một CLB V-League là điều rất đáng lo ngại cho tuyển quốc gia”.

Tất nhiên, cũng có những CĐV Nam Định bày tỏ sự tự hào khi chứng kiến đội bóng của mình thi đấu vượt trội. Họ xem đây là minh chứng cho sức mạnh và chiều sâu lực lượng đã giúp Nam Định bước lên ngôi vương V-League mùa vừa qua.

Tuy nhiên, sự chênh lệch quá rõ rệt giữa một CLB trong nước và tuyển quốc gia lại đặt ra dấu hỏi lớn cho tham vọng của bóng đá Việt Nam. Bởi lẽ, nếu các cầu thủ không thể cạnh tranh được với ngoại binh ở giải đấu trong nước, thì việc hướng tới World Cup càng trở nên xa vời.

Đối với HLV Philippe Troussier và học trò, thất bại này là hồi chuông cảnh báo. Đội tuyển cần gấp rút điều chỉnh chiến thuật và tinh thần thi đấu, bởi trước mắt họ vẫn còn trận giao hữu quan trọng khác với Công An Hà Nội – đội vừa vô địch Cúp Quốc gia.

Dù chỉ là một trận đấu thử nghiệm, kết quả 0-4 vẫn khiến người hâm mộ băn khoăn. Nó không chỉ phản ánh sự vượt trội của Nam Định với dàn ngoại binh mạnh mẽ, mà còn làm lộ ra những lỗ hổng cần khắc phục nơi tuyển Việt Nam nếu muốn vươn tới mục tiêu xa hơn.