Bác sĩ đội tuyển quốc gia động viên Xuân Son trong ngày trở lại.

Trong đợt tập trung mới nhất của đội tuyển Việt Nam, sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã tạo nên nhiều sự chú ý, dù anh chưa thể thi đấu. Đặc biệt, bác sĩ Trần Huy Thọ đã dành thời gian để quan tâm đến tình hình hồi phục của cầu thủ gốc Brazil, cho thấy sự gắn kết trong tập thể.

Xuân Son được động viên ngày trở lại

Xuân Son tham dự trận giao hữu kín giữa tuyển Việt Nam và Nam Định với vai trò cổ vũ. Đây cũng là dịp hiếm hoi để anh hội ngộ ban huấn luyện và đồng đội sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Sự chào đón ấm áp khiến anh thêm phần tự tin trong hành trình trở lại.

Trong cuộc trò chuyện ngắn với truc tiep bong da, bác sĩ Trần Huy Thọ đã trực tiếp hỏi thăm tiến trình hồi phục của chân sút sinh năm 1997. Xuân Son cởi mở chia sẻ về các bài tập vật lý trị liệu cũng như những bước tiến nhỏ trong việc lấy lại thể lực. Không khí thân tình này cho thấy sự quan tâm đặc biệt mà đội tuyển dành cho anh.

Chấn thương gãy xương mác trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 từng khiến sự nghiệp của Xuân Son đứng trước thử thách lớn. Sau mùa giải, anh sang Brazil để được chăm sóc y tế chuyên sâu. Đầu tháng 9 vừa qua, anh đã trở lại Việt Nam và bắt đầu tập luyện trở lại trong màu áo Nam Định FC.

Hiện tại, Xuân Son mới chỉ tham gia các bài tập nhẹ như chạy vượt chướng ngại hay làm quen với bóng. Giáo án của anh được thiết kế riêng để tránh rủi ro tái phát chấn thương. Dù vậy, việc anh có thể tập luyện ngoài sân cỏ đã là tín hiệu tích cực đối với người hâm mộ.

Nam Định không đăng ký Xuân Son cho giai đoạn lượt đi V.League 2025/26, nhưng khả năng anh tái xuất ở giai đoạn sau vẫn để ngỏ. Quan trọng hơn, sự tiến triển của anh cũng mở ra hy vọng cho tuyển Việt Nam ở những giải đấu lớn trong tương lai gần.

Với khát khao trở lại mạnh mẽ cùng sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế, Xuân Son đang cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khích lệ. Người hâm mộ tin rằng ngày anh tái xuất trên sân cỏ sẽ không còn quá xa, và sự hiện diện của anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.